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MultiBank Group vince il premio Forex Broker dell'anno 2026 al Money Expo Abu Dhabi

MultiBank Group, tra le maggiori istituzioni finanziarie online regolamentate specializzate in derivati a livello mondiale, ha vinto il titolo di Broker Forex dell'anno al Money Expo Abu Dhabi, in programma l'8 e il 9 luglio 2026 presso l'ADNEC Centre. Il prestigioso premio riconosce il broker che definisce gli standard di eccellenza nel settore globale del trading e del fintech.

La partecipazione di MultiBank Group all'expo ne ha sottolineato la posizione di leadership nell'ambito del panorama finanziario mediorientale.

Un evento di primo piano per il trading e il fintech

Money Expo Abu Dhabi 2026 ha richiamato trader, banche, fintech, fornitori di liquidità e leader di mercato di tutta la regione e non solo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Nikolas Neofytou
Responsabile acquisti diretti
nikolas.neofytou@multibankfx.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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