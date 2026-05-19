Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) verrà acquisita da Shibaura Machine Group per formare una nuova organizzazione di macchine utensili di altissima precisione

Fondata circa 30 anni fa da Len Chaloux e Newman Marsilius III come controllata indipendente della Moore Tool Company, Inc., Nanotech è diventata un leader globale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di macchine utensili all'avanguardia, di altissima precisione e processi associati per la produzione di componenti ottici e riflettivi avanzati.

“Man mano che continua lo sviluppo dei mercati del mondo, è essenziale trovare le collaborazioni strategiche giuste”, ha dichiarato Mark Boomgarden, Presidente e CEO di Nanotech.

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