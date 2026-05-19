Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) verrà acquisita da Shibaura Machine Group per formare una nuova organizzazione di macchine utensili di altissima precisione

MOORE NANOTECHNOLOGY SYSTEMS (“Nanotech”), oggi ha annunciato di essere stata rilevata da un'affiliata di SHIBAURA MACHINE CO., LTD., un produttore di macchine utensili con sede in Giappone.
Fondata circa 30 anni fa da Len Chaloux e Newman Marsilius III come controllata indipendente della Moore Tool Company, Inc., Nanotech è diventata un leader globale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di macchine utensili all'avanguardia, di altissima precisione e processi associati per la produzione di componenti ottici e riflettivi avanzati.
“Man mano che continua lo sviluppo dei mercati del mondo, è essenziale trovare le collaborazioni strategiche giuste”, ha dichiarato Mark Boomgarden, Presidente e CEO di Nanotech.
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