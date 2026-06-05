Mobix Labs rileverà il produttore di droni statunitense Vision Aerial, espandendosi nei mercati globali degli aeromobili a pilotaggio remoto e dell’intelligence aerea

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) oggi ha annunciato di aver siglato una lettera d’intenti vincolante per l’acquisizione di Vision Aerial, Inc. , produttore con sede nel Montana di droni fabbricati negli Usa e impiegati in operazioni di sicurezza nazionale, governative, energetiche, di pubblica sicurezza e per le infrastrutture critiche. L’acquisizione consente a Mobix Labs di entrare in un settore globale in rapida crescita e segna l’iniziativa più recente della strategia già annunciata di crescita attraverso acquisizioni mirate ed essenziali.

Fabbricati in America. Affidabili dove contano le prestazioni.

Fondata nel 2013, Vision Aerial progetta, produce e offre l’assistenza per sistemi di droni robusti, costruiti per le operazioni sul campo più impegnative. Ogni aeromobile può trasportare telecamere e sensori intercambiabili – da videocamere termiche a infrarossi e ad alta risoluzione a sensori di fuoriuscite di gas e sistemi laser di mappatura 3D – consentendo a un’unica piattaforma di supportare vari profili di missione in contesti operativi complessi.

I droni Vision Aerial supportano operazioni di sicurezza nazionale e pubblica sicurezza, ricerca e soccorso, risposta agli incendi boschivi, ispezione di infrastrutture ed energia, monitoraggio ambientale, agricoltura e rilevamento aereo avanzato. La sua base di clienti e utenti finali comprende sia l’esercito e la marina statunitensi, l’USDA Forest Service e L3Harris sia importanti operatori energetici e dei servizi pubblici come Marathon Oil, DTE Energy e Northwestern Energy, oltre università di ricerca famose – relazioni commerciali che richiedono anni per essere consolidate.

Un’opportunità globale in accelerazione

La domanda mondiale di sistemi di droni sicuri e altamente performanti sta accelerando, poiché governi, aziende di servizi pubblici, produttori di energia, agenzie di pubblica sicurezza e operatori industriali li stanno implementando per proteggere gli interessi di sicurezza nazionale, ispezionare asset critici, rispondere alle emergenze, monitorare le operazioni e raggiungere luoghi troppo pericolosi, remoti o costosi per l’accesso manuale da parte del personale.

Negli Stati Uniti le restrizioni federali su determinati droni di fabbricazione estera stanno accelerando la transizione a sistemi nazionali affidabili e gli acquirenti internazionali applicano sempre più spesso standard analoghi in materia di sicurezza, affidabilità e integrità della catena di fornitura. La piattaforma Vision Aerial, interamente creata negli Stati Uniti, offre a Mobix Labs un punto di accesso diretto a questa domanda globale, in cui la tecnologia statunitense comporta un significativo vantaggio in termini di credibilità.

Più di un aeromobile: una piattaforma per l’intelligence aerea

L’opportunità va oltre l’hardware. L’intelligence aerea combina droni, sensori, comunicazioni e dati per mostrare in tempo reale alle imprese cosa sta accadendo sul campo e ai loro asset critici. I droni Vision Aerial completano i punti di forza di Mobix Labs nell’elettronica avanzata, nella connettività, nelle radiofrequenze (RF) e nel rilevamento per i settori aerospaziale, della difesa e altri ancora ad alta affidabilità – creando un chiaro percorso di crescita per sistemi autonomi, di rilevamento avanzato, dati strategici e protezione delle infrastrutture critiche.

“Questa è un’iniziativa decisiva per Mobix Labs. Stiamo acquisendo una piattaforma di droni collaudata e di fabbricazione Usa, scelta dalla U.S. Air Force, dalla U.S. Navy e da importanti clienti industriali, proprio mentre la domanda di droni sicuri e altamente performanti accelera in tutto il mondo. Vision Aerial consente a Mobix Labs di espandersi in uno dei settori tecnologici più importanti a livello globale e di portare avanti la strategia di crescita guidata dalle acquisizioni che abbiamo già annunciato”. – Phil Sansone, Amministratore delegato Mobix Labs.

“Vision Aerial è stata creata per rispondere ai requisiti di missioni reali e impegnative. L’unione con Mobix Labs ci consentirà di offrire i droni di fabbricazione Usa a un numero nettamente superiore di clienti in un momento in cui la richiesta di sistemi statunitensi affidabili continua a crescere”. – Shane Beams, Fondatore e Direttore tecnico Vision Aerial

Panoramica dell’operazione

Le parti hanno firmato una lettera d’intenti vincolante; i termini della transazione non sono stati resi noti. Si prevede che i fondatori e i principali dirigenti di Vision Aerial continueranno a guidare l’azienda nel quadro di contratti pluriennali e che la produzione rimarrà negli Stati Uniti. La conclusione dell’operazione è soggetta alla negoziazione e alla sigla di un contratti definitivo, fatti salvi il completamento soddisfacente della due diligence confermativa e le consuete approvazioni e condizioni di chiusura. Non vi è alcuna certezza che la transazione venga completata entro i termini previsti o che venga perfezionata.

Informazioni su Vision Aerial, Inc.

Fondata nel 2013 e con sede nel Montana, Vision Aerial, Inc. progetta, produce e offre l’assistenza per aeromobili a pilotaggio remoto essenziali per molteplici settori – difesa nazionale, pubblica sicurezza, ispezione delle infrastrutture, mappatura, energia, monitoraggio ambientale e agricoltura. I droni vengono progettati, fabbricati e supportati negli Stati Uniti.

Informazioni su Mobix Labs, Inc.

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) è un’azienda tecnologica con sede a Irvine, in California, che sviluppa tecnologie avanzate per l’elettronica, la connettività, le radiofrequenze (RF) e i sistemi di rilevamento per i settori aerospaziale e difesa e altri ancora ad alta affidabilità. La sua tecnologia viene implementata su piattaforme che includono il caccia F-22 Raptor, gli elicotteri Apache, i programmi della U.S. Navy e gli aerei Boeing 737NG e Gulfstream. Maggiori informazioni su mobixlabs.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e di altre leggi federali Usa sui titoli azionari. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti la proposta acquisizione di Vision Aerial, Inc. da parte di Mobix Labs, Inc.; la struttura, la tempistica, i benefici e la rilevanza strategica previsti per l’operazione proposta; la negoziazione e la stipula di contratti definitivi; il soddisfacimento della due diligence, delle condizioni di chiusura e delle approvazioni richieste; la prevista continuità del gruppo dirigente, delle operazioni e delle attività produttive Vision Aerial; l’ingresso, il posizionamento e la capacità di Mobix Labs di competere nei mercati dei droni, dei sistemi autonomi e dell’intelligence aerea negli Stati Uniti e a livello globale; la domanda attesa per piattaforme aeree affidabili e sistemi di droni di fabbricazione statunitense; i potenziali vantaggi dei prodotti, della tecnologia, dei rapporti con i clienti e della posizione di mercato di Vision Aerial; le potenziali sinergie con le tecnologie e il know-how esistenti di Mobix Labs; la strategia di crescita di Mobix Labs guidata dalle acquisizioni; e le opportunità future, le prospettive di crescita e il posizionamento di mercato di Mobix Labs.

Termini come “anticipare”, “ritenere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “prevedere”, “intendere”, “potrà”, “pianificare”, “potenziale”, “posizionare”, “perseguire”, “dovrebbe”, “mirare”, “sarà”, “sarebbe” ed espressioni simili possono identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative, stime, proiezioni, convinzioni e ipotesi della dirigenza e non costituiscono garanzia di prestazioni future.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti. Tali rischi includono, tra gli altri, il fatto che Mobix Labs e Vision Aerial possano non negoziare o sottoscrivere accordi definitivi; che la due diligence confermativa possa non essere completata in modo soddisfacente; che le condizioni di chiusura o le approvazioni richieste possano non essere soddisfatte o ottenute; che l’operazione proposta possa essere modificata, ritardata o non completata ai termini attualmente previsti o del tutto annullata; che i vantaggi previsti, le sinergie, le opportunità con i clienti, le opportunità di mercato, le opportunità di crescita o i vantaggi strategici possano non realizzarsi; che i prodotti, la tecnologia, i rapporti con i clienti, la situazione finanziaria, le passività, la proprietà intellettuale, la catena di fornitura, la conformità normativa o i risultati operativi di Vision Aerial possano differire dalle aspettative attuali; che Mobix Labs non riesca a integrare Vision Aerial o non riesca a fidelizzare il personale chiave; che Mobix Labs possa non riuscire a entrare, competere o espandersi nei mercati dei droni, dei sistemi autonomi o dell’intelligence aerea negli Stati Uniti o a livello internazionale; che le stime di crescita del mercato possano rivelarsi inaccurate; che la domanda di piattaforme aeree affidabili o di sistemi di droni costruiti negli Stati Uniti possa non svilupparsi come previsto; che gli sviluppi normativi che interessano l’industria dei droni possano subire variazioni; che l’operazione proposta o qualsiasi accordo di finanziamento correlato possano avere ripercussioni sugli attuali azionisti; e gli altri rischi descritti alla voce “Risk Factors” nei documenti depositati da Mobix Labs presso la SEC (Securities and Exchange Commission), inclusa la sua più recente relazione annuale sul modulo 10-K e le successive relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e relazioni correnti sul modulo 8-K.

I dati di mercato e le stime del settore citati nel presente comunicato stampa si basano su fonti di terze parti e non sono stati verificati in modo indipendente da Mobix Labs. Si avvisano i lettori di non fare indebito affidamento sulle dichiarazioni previsionali, le quali esprimono valutazioni valide solo alla data del presente comunicato stampa. Fatto salvo quanto richiesto dalla legge, Mobix Labs non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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