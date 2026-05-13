Mixpanel presenta Mixpanel AI, per un'intelligence dei prodotti sempre attiva

Mixpanel, un leader globale nell'intelligence e nell'analisi dei prodotti, oggi ha introdotto Mixpanel AI, il sistema di intelligence dei prodotti sempre attivo, che aiuta i team a inviare con più rapidità e intelligenza comprendendo il modo in cui le persone utilizzano i loro prodotti e cosa fare in seguito.
A differenza di assistenti analitici basati sulle domande, Mixpanel AI monitora il prodotto continuamente, individuando informazioni e problemi prima che i team pensino di chiederlo, abbinando agenti AI specializzati, un Context Engine attento all'attività e integrazioni native con gli strumenti già utilizzati dai team.
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