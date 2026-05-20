MidOcean Energy di EIG annuncia un investimento di 120 milioni di dollari da parte di The Arab Energy Fund nell'ambito dell'aumento di capitale

L'investimento di TAEF rafforza ulteriormente la base degli investitori di alta qualità di MidOcean e sottolinea il continuo forte interesse nella strategia della Società per costruire un'attività di GNL globale, diversificata, resiliente e a lungo termine.

C'è ulteriore slancio significativo da parte di altri investitori attualmente nella documentazione, e MidOcean continuerà ad aumentare il capitale, con un obiettivo cumulativo di fino a 2 miliardi di dollari provenienti da nuovi investitori.

R. Blair Thomas, Presidente di MidOcean e CEO di EIG, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere The Arab Energy Fund come azionista di MidOcean. La sua notevole competenza negli investimenti energetici è una forte conferma della strategia di MidOcean di creare un'attività globale di spicco nel settore GNL. Allo stesso tempo, EIG e TAEF stanno cercando le opportunità di collaborazione nell'infrastruttura energetica nel Medio Oriente, con lo scopo di approfondire ulteriormente i nostri rapporti”.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha dichiarato: “Questo investimento sostiene la nostra strategia di creazione di un portafoglio diversificato di GNL e ci mette in una posizione favorevole per approfittare delle opportunità di crescita che abbiamo individuato. Accogliamo TAEF con i suoi oltre 50 anni di esperienza negli investimenti energetici e ci concentriamo sulla sicurezza e la sostenibilità energetica”.

Khalid Al-Ruwaigh, CEO di The Arab Energy Fund, ha dichiarato: “Il nostro investimento in MidOcean Energy riflette l'impegno del Fondo a sostegno delle piattaforme energetiche strategiche che contribuiscono alla sicurezza energetica globale e a una combinazione energetica più sostenibile. Il GNL continua ad avere un ruolo critico come fonte energetica affidabile e flessibile e l'approccio rigoroso di MidOcean e la sua base di risorse di alta qualità si allineano bene con la nostra strategia di investimento a lungo termine. EIG è un ottimo partner e siamo impazienti di creare ulteriore valore attraverso la collaborazione nell'infrastruttura energetica, in particolare nel Medio Oriente”.

Avviso importante

Il presente annuncio ha scopo unicamente informativo e non costituisce né un'offerta di acquisto né un invito a presentare un'offerta di sottoscrizione o di acquisto di titoli. Eventuali offerte verranno presentate esclusivamente in conformità ai documenti di offerta applicabili e ai sensi delle leggi vigenti in materia di strumenti finanziari.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 25,9 miliardi di dollari di capitali gestiti al 31 marzo 2025. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Dalla sua fondazione, 44 anni fa, l'azienda ha investito oltre 53,9 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 426 progetti o aziende in 44 Paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

Informazioni su MidOcean

MidOcean Energy, una società attiva nel settore GNL costituita e gestita da EIG, lavora per costruire un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Rispecchia la convinzione di EIG nel GNL in quanto elemento fondamentale per un sistema energetico globale a emissioni di carbonio più basse, concorrenziale e più sicuro. MidOcean Energy mantiene interessi diversificati nel GNL, tra cui in LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. La società è sotto la guida di De la Rey Venter, un veterano che opera da 30 anni nel settore e che ha rivestito diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui Global Head of LNG per Shell Plc. Per maggiori informazioni, visitare www.midoceanenergy.com .

Informazioni su The Arab Energy Fund

The Arab Energy Fund (Il Fondo) è un istituto finanziario a impatto multilaterale specializzato nei settori dell'energia e dei servizi pubblici nella regione MENA, fondato nel 1974 da dieci Paesi arabi esportatori di petrolio. La missione del Fondo è sostenere l'ecosistema energetico con soluzioni di finanziamento con prestiti e partecipazioni azionarie per consentire la sicurezza energetica e la sostenibilità e di sviluppare catene di valore e servizi locali nella regione MENA. The Arab Energy Fund genera impatto contribuendo alla prosperità economica e creando valore per le comunità locali attraverso lo sviluppo del talento e la creazione di conoscenze. Il Fondo offre una gamma completa di soluzioni di finanziamento nell'intera catena del valore a partner commerciali di spicco nel settore pubblico e privato in oltre 35 mercati. The Arab Energy Fund applica i principi ESG di best-practice in tutte le sue attività, con progetti legati all'ambiente e alla società che formano circa il 20% del suo portafoglio di prestiti da 5,8 miliardi di dollari. The Arab Energy Fund è l'unico istituto finanziario focalizzato sul settore energetico nella regione MENA classificato col rating "Aa2" da Moody’s, "AA+" da Fitch e "AA-" da S&P.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260520915215/it/

EIG/MidOcean - Informazioni di contatto

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com

The Arab Energy Fund - Informazioni di contatto

Dipartimento delle comunicazioni

Yasa Ahmad

Yasa.Ahmad@edelmansmithfield.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire