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MidOcean Energy di EIG annuncia un investimento di 120 milioni di dollari da parte di The Arab Energy Fund nell'ambito dell'aumento di capitale

MidOcean Energy (“MidOcean” o la “Società”), una società di gas naturale liquefatto (GNL) formata e gestita da EIG, oggi ha annunciato un investimento azionario di 120 milioni di dollari da parte di The Arab Energy Fund (‘’TAEF’’), importante istituto finanziario a impatto multilaterale, nell'ambito del suo attuale aumento del capitale azionario.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260520915215/it/

L'investimento di TAEF rafforza ulteriormente la base degli investitori di alta qualità di MidOcean e sottolinea il continuo forte interesse nella strategia della Società per costruire un'attività di GNL globale, diversificata, resiliente e a lungo termine.

C'è ulteriore slancio significativo da parte di altri investitori attualmente nella documentazione, e MidOcean continuerà ad aumentare il capitale, con un obiettivo cumulativo di fino a 2 miliardi di dollari provenienti da nuovi investitori.

R. Blair Thomas, Presidente di MidOcean e CEO di EIG, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere The Arab Energy Fund come azionista di MidOcean. La sua notevole competenza negli investimenti energetici è una forte conferma della strategia di MidOcean di creare un'attività globale di spicco nel settore GNL. Allo stesso tempo, EIG e TAEF stanno cercando le opportunità di collaborazione nell'infrastruttura energetica nel Medio Oriente, con lo scopo di approfondire ulteriormente i nostri rapporti”.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean, ha dichiarato: “Questo investimento sostiene la nostra strategia di creazione di un portafoglio diversificato di GNL e ci mette in una posizione favorevole per approfittare delle opportunità di crescita che abbiamo individuato. Accogliamo TAEF con i suoi oltre 50 anni di esperienza negli investimenti energetici e ci concentriamo sulla sicurezza e la sostenibilità energetica”.

Khalid Al-Ruwaigh, CEO di The Arab Energy Fund, ha dichiarato: “Il nostro investimento in MidOcean Energy riflette l'impegno del Fondo a sostegno delle piattaforme energetiche strategiche che contribuiscono alla sicurezza energetica globale e a una combinazione energetica più sostenibile. Il GNL continua ad avere un ruolo critico come fonte energetica affidabile e flessibile e l'approccio rigoroso di MidOcean e la sua base di risorse di alta qualità si allineano bene con la nostra strategia di investimento a lungo termine. EIG è un ottimo partner e siamo impazienti di creare ulteriore valore attraverso la collaborazione nell'infrastruttura energetica, in particolare nel Medio Oriente”.

Avviso importante

Il presente annuncio ha scopo unicamente informativo e non costituisce né un'offerta di acquisto né un invito a presentare un'offerta di sottoscrizione o di acquisto di titoli. Eventuali offerte verranno presentate esclusivamente in conformità ai documenti di offerta applicabili e ai sensi delle leggi vigenti in materia di strumenti finanziari.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 25,9 miliardi di dollari di capitali gestiti al 31 marzo 2025. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Dalla sua fondazione, 44 anni fa, l'azienda ha investito oltre 53,9 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 426 progetti o aziende in 44 Paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

Informazioni su MidOcean

MidOcean Energy, una società attiva nel settore GNL costituita e gestita da EIG, lavora per costruire un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Rispecchia la convinzione di EIG nel GNL in quanto elemento fondamentale per un sistema energetico globale a emissioni di carbonio più basse, concorrenziale e più sicuro. MidOcean Energy mantiene interessi diversificati nel GNL, tra cui in LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG e Peru LNG. La società è sotto la guida di De la Rey Venter, un veterano che opera da 30 anni nel settore e che ha rivestito diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui Global Head of LNG per Shell Plc. Per maggiori informazioni, visitare www.midoceanenergy.com .

Informazioni su The Arab Energy Fund

The Arab Energy Fund (Il Fondo) è un istituto finanziario a impatto multilaterale specializzato nei settori dell'energia e dei servizi pubblici nella regione MENA, fondato nel 1974 da dieci Paesi arabi esportatori di petrolio. La missione del Fondo è sostenere l'ecosistema energetico con soluzioni di finanziamento con prestiti e partecipazioni azionarie per consentire la sicurezza energetica e la sostenibilità e di sviluppare catene di valore e servizi locali nella regione MENA. The Arab Energy Fund genera impatto contribuendo alla prosperità economica e creando valore per le comunità locali attraverso lo sviluppo del talento e la creazione di conoscenze. Il Fondo offre una gamma completa di soluzioni di finanziamento nell'intera catena del valore a partner commerciali di spicco nel settore pubblico e privato in oltre 35 mercati. The Arab Energy Fund applica i principi ESG di best-practice in tutte le sue attività, con progetti legati all'ambiente e alla società che formano circa il 20% del suo portafoglio di prestiti da 5,8 miliardi di dollari. The Arab Energy Fund è l'unico istituto finanziario focalizzato sul settore energetico nella regione MENA classificato col rating "Aa2" da Moody’s, "AA+" da Fitch e "AA-" da S&P.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

EIG/MidOcean - Informazioni di contatto
FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG@fgsglobal.com

The Arab Energy Fund - Informazioni di contatto
Dipartimento delle comunicazioni
Yasa Ahmad
Yasa.Ahmad@edelmansmithfield.com



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