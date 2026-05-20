Mereo Insurance annuncia l'ingresso nel settore delle assicurazioni contro i rischi straordinari

David Croom-Johnson, President & Chief Executive Officer of Mereo Insurance Limited

Secondo la transazione, Mereo diventerà la compagnia assicurativa futura per i nuovi contratti e per i rinnovi a partire dal 1° giugno 2026. Anche il team di sottoscrizione di ESL e i sistemi di sottoscrizione che supportano il portafoglio di Excess Casualty Energy passeranno a Mereo, guidata dall'ex Direttore del reparto sottoscrizioni di ESL, Carla Greaves.

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Elizabeth Deacon, Responsabile delle comunicazioni, elizabeth.deacon@everengroup.bm





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