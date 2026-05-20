Mereo Insurance annuncia l'ingresso nel settore delle assicurazioni contro i rischi straordinari

Mereo Insurance Limited (“Mereo”) oggi ha annunciato una transazione di diritti di rinnovo con Everen Specialty Ltd. (“ESL”), un membro dell'Everen Group, per il portafoglio Excess Casualty Energy di ESL.
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David Croom-Johnson, President & Chief Executive Officer of Mereo Insurance Limited
Secondo la transazione, Mereo diventerà la compagnia assicurativa futura per i nuovi contratti e per i rinnovi a partire dal 1° giugno 2026. Anche il team di sottoscrizione di ESL e i sistemi di sottoscrizione che supportano il portafoglio di Excess Casualty Energy passeranno a Mereo, guidata dall'ex Direttore del reparto sottoscrizioni di ESL, Carla Greaves.
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Elizabeth Deacon, Responsabile delle comunicazioni, elizabeth.deacon@everengroup.bm
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