Meiji Seika Pharma investe nel Global Health Security Fund di GHIC

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Sede centrale: Tokyo, Giappone; Presidente e Direttore rappresentante: Toshiaki Nagasato) oggi ha reso noto il proprio impegno a investire nel Global Health Security Fund (GHSF), il fondo globale per la sicurezza sanitaria, sponsorizzato da Global Health Investment Corporation (GHIC), organizzazione no-profit con sede a New York. Attraverso questo investimento, Meiji Seika Pharma promuoverà l'accelerazione delle innovazioni per affrontare le sfide sanitarie globali di importanza critica, tra cui la preparazione alle pandemie e la resistenza agli antimicrobici (AMR).
GHIC è un'organizzazione no-profit guidata da missioni, che implementa strategie di investimento privato per generare sia un impatto sulla salute globale che rendimenti finanziari. Recentemente GHIC ha chiuso il suo secondo fondo in GHSF.
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Sho Takahata
Sede di Boston (‘START Office’), Meiji Pharma USA Inc.
E-mail: mpu.start@meiji.com
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