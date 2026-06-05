Megaport lancia Storage, unificando la piattaforma di infrastruttura automatizzata con le offerte Compute e Network

Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), una leader mondiale nel settore dell’infrastruttura automatizzata, oggi ha annunciato il lancio di Megaport Storage, ampliando la propria piattaforma per offrire servizi integrati di calcolo, rete e archiviazione.

Megaport Storage integra l’archiviazione cloud aziendale ad alte prestazioni direttamente nel network Megaport e nella piattaforma di calcolo Latitude.sh, offrendo alle aziende una base unificata che copre i tre pilastri chiave dell’infrastruttura IT: calcolo, rete e archiviazione. Questo lancio segna una tappa fondamentale nell’evoluzione di Megaport, garantendo costi prevedibili, scalabilità e accesso diretto ai dati ovunque operino i clienti.

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