Medisca e dsm–firmenich si alleano per ampliare l'accesso agli API di grado farmaceutico per il mercato USA delle preparazioni galeniche

Rafforzare le basi delle preparazioni galeniche

Le preparazioni galeniche continuano a supportare ambiti sanitari sempre più complessi e regolamentati, e questo comporta il costante aumento delle aspettative in materia di approvvigionamento degli ingredienti, di uniformità e di documentazione. Le farmacie e gli impianti produttivi galenici di tipo 503B sono alla ricerca di partner per operare su larga scala e in tutta sicurezza.

Questa partnership riflette un impegno a lungo termine volto ad ampliare l'accesso a soluzioni di ingredienti di qualità elevata e, al contempo, a conservare i flussi di lavoro, le relazioni e i modelli operativi a cui i clienti oggi si affidano.

" Siamo grati di collaborare con dsm–firmenich, organizzazione globale riconosciuta per i suoi standard produttivi e per l'impegno verso la qualità", ha commentato Peng Li, vicepresidente delle partnership strategiche presso Medisca . "L'approvvigionamento degli ingredienti è fondamentale per la fiducia e il successo a lungo termine nella preparazione dei farmaci galenici. Con l'integrazione del portfolio di API di grado farmaceutico targato dsm–firmenich nell'ecosistema Medisca ampliamo gli elementi su cui i nostri clienti possono contare attualmente e supportiamo la continua evoluzione del settore ".

La partnership introduce API vitaminici di grado farmaceutico tramite un consolidato modello commerciale e tecnico progettato per supportare un utilizzo regolamentato e la continuità a lungo termine nella pratica della preparazione galenica.

" La collaborazione con Medisca costituisce un passaggio importante per ampliare l'accesso ad API vitaminici di grado farmaceutico e di qualità elevata per il mercato USA delle preparazioni galeniche; coniugando la competenza globale e l'impegno verso gli standard cGMP che ci caratterizzano con l'approfondito know-how di Medisca per quanto riguarda i professionisti del settore, rafforziamo l'affidabilità delle forniture e consentiamo a farmacie e a strutture di outsourcing con classificazione 503B di operare con maggiore fiducia, uniformità e qualità nell'assistenza ai pazienti ". ~ Jennifer McManus, direttore commerciale senior di dsm-firmenich

Il portafoglio di API vitaminici di dsm–firmenich è disponibile tramite Medisca in tutti gli Stati Uniti, con previsioni di lancio di ulteriori prodotti nel corso del tempo. I clienti possono contattare il rappresentante commerciale Medisca di riferimento per informazioni su ordini, prezzi e tempistiche di consegna.

Informazioni su dsm–firmenich

In qualità di innovatore nel settore della nutrizione, della salute e della bellezza, dsm–firmenich reinventa, produce e combina nutrienti essenziali, aromi e fragranze per la prosperità della popolazione mondiale in crescita. Grazie alle linee complete di soluzioni, ingredienti naturali e rinnovabili e alle apprezzate competenze scientifico-tecnologiche, l'azienda crea soluzioni essenziali per la vita, interessanti per i consumatori e più sostenibili per le persone e per il pianeta. dsm–firmenich è un'azienda svizzera con doppia sede: una a Kaiseraugst, Svizzera, e una a Maastricht, Paesi Bassi. L'azienda è quotata all'Euronext di Amsterdam, è attiva in quasi 60 paesi e vanta un fatturato di oltre 12 miliardi di euro. Con un team diversificato e globale di quasi 30.000 dipendenti, dsm–firmenich porta il progresso nella vita quotidiana di miliardi di persone, ovunque si trovino. www.dsm-firmenich.com

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è tra i leader nella medicina personalizzata e nelle soluzioni per le supply chain farmaceutiche. Il suo ampio portafoglio di oltre 2.000 prodotti è completato da una libreria di oltre 10.000 formule di principi proprietari e personalizzati, da competenze e servizi nelle composizioni farmaceutiche, dalla formazione continua in ambito sanitario, da analisi di laboratorio e altro ancora. Fornendo soluzioni precise e personalizzate a diversi settori sanitari internazionali, Medisca si impegna a colmare le lacune nel settore e a mettere la salute personalizzata alla portata di tutti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medisca.com e seguire l'azienda su LinkedIn , Facebook e YouTube .

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