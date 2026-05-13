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Medisca e dsm–firmenich si alleano per ampliare l'accesso agli API di grado farmaceutico per il mercato USA delle preparazioni galeniche

Medisca, leader globale nella medicina farmaceutica personalizzata, ha sottoscritto una collaborazione strategica con dsm–firmenich, importante produttore di ingredienti per i mercati farmaceutici regolamentati in tutto il mondo.

Grazie a questa partnership, Medisca metterà a disposizione dei professionisti della preparazione galenica negli Stati Uniti un portafoglio di principi farmaceutici attivi (API) vitaminici di grado farmaceutico per ampliare l'accesso a ingredienti prodotti in ambienti cGMP europei e supportati da consolidati sistemi di qualità e da standard nella documentazione.

Rafforzare le basi delle preparazioni galeniche

Le preparazioni galeniche continuano a supportare ambiti sanitari sempre più complessi e regolamentati, e questo comporta il costante aumento delle aspettative in materia di approvvigionamento degli ingredienti, di uniformità e di documentazione. Le farmacie e gli impianti produttivi galenici di tipo 503B sono alla ricerca di partner per operare su larga scala e in tutta sicurezza.

Questa partnership riflette un impegno a lungo termine volto ad ampliare l'accesso a soluzioni di ingredienti di qualità elevata e, al contempo, a conservare i flussi di lavoro, le relazioni e i modelli operativi a cui i clienti oggi si affidano.

" Siamo grati di collaborare con dsm–firmenich, organizzazione globale riconosciuta per i suoi standard produttivi e per l'impegno verso la qualità", ha commentato Peng Li, vicepresidente delle partnership strategiche presso Medisca . "L'approvvigionamento degli ingredienti è fondamentale per la fiducia e il successo a lungo termine nella preparazione dei farmaci galenici. Con l'integrazione del portfolio di API di grado farmaceutico targato dsm–firmenich nell'ecosistema Medisca ampliamo gli elementi su cui i nostri clienti possono contare attualmente e supportiamo la continua evoluzione del settore ".

La partnership introduce API vitaminici di grado farmaceutico tramite un consolidato modello commerciale e tecnico progettato per supportare un utilizzo regolamentato e la continuità a lungo termine nella pratica della preparazione galenica.

" La collaborazione con Medisca costituisce un passaggio importante per ampliare l'accesso ad API vitaminici di grado farmaceutico e di qualità elevata per il mercato USA delle preparazioni galeniche; coniugando la competenza globale e l'impegno verso gli standard cGMP che ci caratterizzano con l'approfondito know-how di Medisca per quanto riguarda i professionisti del settore, rafforziamo l'affidabilità delle forniture e consentiamo a farmacie e a strutture di outsourcing con classificazione 503B di operare con maggiore fiducia, uniformità e qualità nell'assistenza ai pazienti ". ~ Jennifer McManus, direttore commerciale senior di dsm-firmenich

Il portafoglio di API vitaminici di dsm–firmenich è disponibile tramite Medisca in tutti gli Stati Uniti, con previsioni di lancio di ulteriori prodotti nel corso del tempo. I clienti possono contattare il rappresentante commerciale Medisca di riferimento per informazioni su ordini, prezzi e tempistiche di consegna.

Informazioni su dsm–firmenich

In qualità di innovatore nel settore della nutrizione, della salute e della bellezza, dsm–firmenich reinventa, produce e combina nutrienti essenziali, aromi e fragranze per la prosperità della popolazione mondiale in crescita. Grazie alle linee complete di soluzioni, ingredienti naturali e rinnovabili e alle apprezzate competenze scientifico-tecnologiche, l'azienda crea soluzioni essenziali per la vita, interessanti per i consumatori e più sostenibili per le persone e per il pianeta. dsm–firmenich è un'azienda svizzera con doppia sede: una a Kaiseraugst, Svizzera, e una a Maastricht, Paesi Bassi. L'azienda è quotata all'Euronext di Amsterdam, è attiva in quasi 60 paesi e vanta un fatturato di oltre 12 miliardi di euro. Con un team diversificato e globale di quasi 30.000 dipendenti, dsm–firmenich porta il progresso nella vita quotidiana di miliardi di persone, ovunque si trovino. www.dsm-firmenich.com

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è tra i leader nella medicina personalizzata e nelle soluzioni per le supply chain farmaceutiche. Il suo ampio portafoglio di oltre 2.000 prodotti è completato da una libreria di oltre 10.000 formule di principi proprietari e personalizzati, da competenze e servizi nelle composizioni farmaceutiche, dalla formazione continua in ambito sanitario, da analisi di laboratorio e altro ancora. Fornendo soluzioni precise e personalizzate a diversi settori sanitari internazionali, Medisca si impegna a colmare le lacune nel settore e a mettere la salute personalizzata alla portata di tutti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medisca.com e seguire l'azienda su LinkedIn , Facebook e YouTube .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni di Medisca
communications@medisca.com
1-800-665-6334



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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