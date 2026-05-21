Marquee Brands stringe una partnership strategica con DAMAC Group acquisendo una quota di maggioranza in Roberto Cavalli

Marquee Brands, leader nella gestione di marchi globali e nell’accelerazione dei brand, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Roberto Cavalli, attraverso una partnership strategica con DAMAC Group, la principale conglomerata globale e società immobiliare di fabbricati lusso con sede a Dubai. L’operazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026, dopodiché DAMAC Group rimarrà un azionista significativo. Fondata a Firenze nel 1970, Roberto Cavalli – l’iconica casa di moda di lusso celebrata per il suo design d’avanguardia e la distintiva artigianalità italiana – entra a far parte del portafoglio di marchi globali senza tempo Marquee Brands, che comprende Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA e Stance. L’aggiunta di Roberto Cavalli rafforza ulteriormente la posizione di leadership di Marquee Brands nei settori del lusso e del lifestyle, portando il fatturato totale nel retail per l’intero portafoglio a circa 5 miliardi di dollari Usa.

Roberto Cavalli Spring/Summer 2026

“Roberto Cavalli rappresenta una delle case di moda italiane che definiscono il lusso, con un’audace identità creativa e un’estetica di marca duratura”, commenta Heath Golden, Ceo Marquee Brands. “Vediamo uno straordinario potenziale per costruire su queste basi attraverso una gestione attenta del marchio e un’espansione strategica. In partnership con DAMAC, leader nel settore immobiliare di lusso, continueremo a elevare l’esperienza Roberto Cavalli in tutto il mondo”.

Spiega Hussain Sajwani, Fondatore di DAMAC Group: “Roberto Cavalli è uno dei marchi di lusso più distintivi al mondo. Dopo diversi anni dedicati a consolidare le fondamenta del brand, ci siamo messi alla ricerca di un partner strategico con le competenze necessarie per portare il marchio al livello successivo. Siamo certi che Marquee Brands sia il partner giusto per farlo. Dato il nostro amore per il brand e la nostra significativa partecipazione azionaria continuativa, guardiamo con fiducia all’opportunità di sostenere l’impegno di Marquee Brands, continuando tra l’altro a espandere il lifestyle Roberto Cavalli attraverso residence all’insegna del brand e progetti di ospitalità in importanti destinazioni globali, un’area che rimane interamente di proprietà e gestione di DAMAC. Questa collaborazione segna un’era nuova e molto interessante per il marchio. Siamo convinti che la sua significativa espansione continuerà”.

Marquee Brands, di proprietà di fondi gestiti da Neuberger, una società mondale di gestione di investimenti, continua a far crescere la sua piattaforma globale acquisendo marchi storici che conquistano i consumatori. Roberto Cavalli rappresenta il ventiduesimo marchio nel portafoglio Marquee Brands.

“Marquee Brands ha consolidato un modello di business comprovato ed efficiente in termini di capitale per dare impulso alla crescita tramite una gestione disciplinata del marchio, partnership strategiche e un orizzonte di investimento a lungo termine”, aggiunge Zachary Sigel, Direttore generale Neuberger e Co-fondatore di Marquee Brands. “L’acquisizione di Roberto Cavalli rafforza la fiducia di Neuberger nella piattaforma e nella sua capacità di continuare a creare valore per gli investitori”.

La partnership tra Marquee Brands e DAMAC amplia la portata globale del marchio Roberto Cavalli, unendone i punti di forza complementari e l’impegno condiviso nel valorizzare la leggendaria maison italiana. Marquee Brands accelererà la crescita di Roberto Cavalli introducendo nuove categorie, servizi e punti di contatto esperienziali in vari paesi e regioni – Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Medio Oriente, Asia-Pacifico e America Latina.

DAMAC continuerà a incrementare la presenza del marchio attraverso residence a marchio Roberto Cavalli e progetti di ospitalità nei principali mercati del mondo, rafforzando la posizione di lusso e l’attrattività del brand. La partnership crea una potente piattaforma che unisce il know-how di Marquee Brands nello sviluppo globale dei marchi con la leadership di DAMAC nel settore immobiliare di lusso e dell’ospitalità, creando significative nuove opportunità per Roberto Cavalli.

Nel quadro dell’operazione Marquee Brands annuncia che l’impresa milanese The Level Group (TLG) sarà il suo partner operativo principale, guidando lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni uomo e donna del marchio, garantendo una visione di prodotto unificata ed elevata in mercati chiave. Inoltre TLG sarà responsabile delle operazioni retail, dell’e-commerce e della distribuzione all’ingrosso in Europa e negli Stati Uniti, rafforzando la strategia retail globale e la presenza direct-to-consumer di Roberto Cavalli.

RBC Capital Markets e Greenberg Traurig hanno operato, rispettivamente, in qualità di consulente finanziario e di consulente legale per Marquee Brands, mentre BDA Partners ha svolto il ruolo di consulente finanziario per DAMAC Properties.

INFORMAZIONI SU ROBERTO CAVALLI

Fondata nel 1970, Roberto Cavalli è un marchio italiano leader nel settore della moda, degli accessori e del lifestyle di lusso. Definito da un’estetica contemporanea e glamour, è la quintessenza dell’eccellenza italiana, dell’artigianalità e delle sue origini mediterranee. Il portafoglio Roberto Cavalli si posiziona all’interno del segmento del lusso e comprende le collezioni Home, Junior, Eyewear, Perfumes, Watches e Just Cavalli. www.robertocavalli.com

INFORMAZIONI SU MARQUEE BRANDS

Marquee Brands è il principale acceleratore di marchi senza tempo, capace di sbloccarne il valore e di creare influenza a livello globale. Con un focus sul dare impulso alla crescita e creare un brand equity sostenibile, collaboriamo con i migliori produttori, operatori, retailer e distributori della categoria per far crescere i brand in molteplici mercati e canali. Il portafoglio globale Marquee Brands spazia su tre piattaforme distinte: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Luxury e Active & Outdoor. Il portafoglio di marchi comprende Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine e Body Glove. Per maggiori informazioni visitare www.marqueebrands.com .

INFORMAZIONI SU NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets, un business di Neuberger, è un investitore attivo e di successo nei mercati privati fin dal 1987. Investe in diverse strategie, classi di attività e aree geografiche per conto di un gran numero di istituzioni e privati sofisticati e rinomati a livello globale. Al 31 dicembre 2025 gestiva oltre 155 miliardi di dollari di impegni di capitale degli investitori tra investimenti primari, co-investimenti, investimenti secondari, credito privato e strategie dedicate. Si avvale di un team esperto e diversificato di oltre 500 professionisti di nota competenza operanti da 17 sedi in tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU DAMAC GROUP

DAMAC Group è una conglomerato privata globale fondata da Hussain Sajwani nel 1982. Inizialmente operante nel catering e nella logistica, si è espansa in diversi settori – immobiliare, ospitalità, data center, moda e mercati finanziari. DAMAC Properties è la più grande società immobiliare privata negli Emirati Arabi Uniti e nel Medio Oriente ed è all’avanguardia nel mercato immobiliare di lusso del Medio Oriente fin dal 2002, offrendo proprietà residenziali, commerciali e ricreative pluripremiate in tutta la regione e nel resto del mondo – Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Giordania, Libano, Iraq, Maldive, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Da allora DAMAC ha consegnato più di 50.000 case, con oltre 55.000 ulteriori unità in varie fasi di pianificazione e sviluppo, unendo le forze con alcuni dei marchi di moda e lifestyle più famosi al mondo – come Roberto Cavalli e de GRISOGONO – per creare straordinarie esperienze abitative. Con una visione e un dinamismo costanti, DAMAC sta costruendo la nuova generazione delle abitazioni di lusso in tutto il mondo. Possiede anche strutture alberghiere gestite con marchi quali Radisson, Paramount e Rotana, con un portafoglio in crescita nel settore dell’ospitalità. Oltre al settore immobiliare, DAMAC è leader nell’industria dei data center tramite DAMAC Digital e ha acquisito i marchi di lusso Roberto Cavalli e de GRISOGONO. Attraverso DAMAC Capital investe in settori orientati al futuro come quelli della tecnologia, della finanza e delle scienze biologiche. Impegnata ad avere un impatto sociale, la Hussain Sajwani – DAMAC Foundation sostiene l’istruzione, l’innovazione e le iniziative comunitarie. Per maggiori informazioni visitare www.damacgroup.com

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