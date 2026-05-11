L'utile dell'anno fiscale 2026 di Vedanta sale del 22% a 2,8 miliardi di dollari; l'azienda avvia la fase di scissione

L'indiana Vedanta Limited (BSE: 500295 & NSE: VEDL), leader globale nei settori metallurgico, petrolifero e del gas, dei minerali strategici, energetico e tecnologico, ha annunciato i suoi risultati per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 marzo 2026. L'azienda ha dato le sue prestazioni finanziarie migliori di sempre , guidate da attività strutturalmente solide ed esecuzioni disciplinate.
Per l'intero anno, l' utile di Vedanta ha raggiunto valori massimi pari a 2,8 miliardi di dollari , riflettendo un aumento del 22% su base annua e un utile pari a 1 miliardo di dollari nel quarto trimestre 2026 , un aumento di quasi il 90% su base annua .
Vedanta ha registrato il fatturato annuo più alto di sempre, pari a circa 20 miliardi di dollari , un aumento del 15% su base annua, con un fatturato nel quarto trimestre pari a 5,6 miliardi di dollari , un aumento di quasi il 30% su base annua .
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