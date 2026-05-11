L'utile dell'anno fiscale 2026 di Vedanta sale del 22% a 2,8 miliardi di dollari; l'azienda avvia la fase di scissione

L'indiana Vedanta Limited (BSE: 500295 & NSE: VEDL), leader globale nei settori metallurgico, petrolifero e del gas, dei minerali strategici, energetico e tecnologico, ha annunciato i suoi risultati per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 marzo 2026. L'azienda ha dato le sue prestazioni finanziarie migliori di sempre , guidate da attività strutturalmente solide ed esecuzioni disciplinate.