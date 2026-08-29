L’Orchestra Sinfonica di Wuxi si esibisce in due importanti festival musicali internazionali in Italia

Recentemente, l’Orchestra Sinfonica di Wuxi ha intrapreso una tournée europea che ha attraversato diversi Paesi, partecipando a due rinomati festival musicali italiani: l’Emilia-Romagna Festival e il Tuscania Festival. Esibendosi in chiese storiche e teatri all’aperto sotto il cielo stellato, l’orchestra ha presentato una serie di concerti accolti con grande entusiasmo, unendo le tradizioni musicali orientali e occidentali, mostrando il fascino della musica cinese sul palcoscenico della musica classica europea e promuovendo gli scambi culturali.
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Wuxi Symphony Orchestra Performs at Two Major International Music Festivals in Italy
Il 23 agosto, guidata dal Direttore Artistico e Direttore Principale Lin Daye, l’orchestra si è esibita presso il prestigioso Emilia-Romagna Festival nella storica Cattedrale di Forlì. Sfruttando l’eccezionale acustica naturale della cattedrale, l’ensemble ha eseguito le versioni orchestrali della Sonata in Mi bemolle maggiore n. 7 di Haydn e della Sinfonia n. 1 in Do minore di Brahms, mettendo in risalto l’eleganza e la profonda intensità della musica classica occidentale. Un momento particolarmente significativo è stata l’esecuzione di Fly To The Sky , suite sinfonica originale composta dal compositore e Direttore Musicale dell’orchestra Li Shaosheng, che ha segnato il debutto dell’opera sul palcoscenico di una chiesa italiana.
Il 24 agosto, il giovane direttore Chen Yanlin ha guidato l’orchestra nell’antica città di Tuscania, dove ha presentato una speciale “Serata dell’Opera” presso l’Anfiteatro Torre di Lavello, un teatro all’aperto ricco di storia. Davanti a un pubblico locale particolarmente attento e competente, l’orchestra ha dato precisione e vitalità alle ouverture de I Vespri Siciliani e de Il Barbiere di Siviglia . Il tenore cinese Xue Haoyin e il soprano italiano Sara Ghiglia hanno collaborato nell’interpretazione di celebri arie tratte da Cavalleria rusticana e La bohème . Il finale, “Libiamo ne’ lieti calici”, ha coinvolto con entusiasmo il pubblico, esaltando il fascino unico dell’opera italiana.
Il 25 agosto, l’orchestra è tornata all’Anfiteatro Torre di Lavello per il gran finale della tournée. Sullo sfondo di antichi castelli, dolci colline e un cielo stellato, l’ensemble ha eseguito l’ouverture de I Vespri Siciliani , Fly To The Sky e l’intera Sinfonia n. 1 in Do minore di Brahms. Il pubblico ha risposto con una standing ovation e lunghi applausi.
Attraverso questa tournée italiana, l’Orchestra Sinfonica di Wuxi ha reso omaggio ai capolavori della musica classica e dell’opera occidentale, dando al contempo maggiore visibilità alla musica cinese originale e creando un dialogo artistico interculturale capace di superare i confini attraverso il linguaggio universale della musica.
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Società: Orchestra Sinfonica di Wuxi
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