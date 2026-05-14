L'operatore austriaco di banda larga installa vCMTS Entra® e dispositivi Remote PHY di Vecima per promuovere la sua rete di nuova generazione DOCSIS®

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) e Witke oggi annuncia che un operatore austriaco di banda larga sta installando il Sistema di terminazione per modem via cavo virtualizzato (vCMTS) Entra ® come piattaforma DOCSIS ® per l'evoluzione della sua architettura di accesso distribuito (DAA). L'implementazione, guidata da Witke, consente l'affidabilità avanzata, l'espansione scalabile della capacità nel tempo e un chiaro percorso di migrazione verso i servizi di banda larga DOCSIS 4.0.

Dopo una fase estesa di pianificazione e valutazione del sistema, l'operatore ha scelto un'architettura vCMTS e Remote PHY (R-PHY) per allinearsi con la sua strategia a lungo termine di introduzione di una rete e con i requisiti di migrazione.