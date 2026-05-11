Logistics Reply nominata Visionary nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per i Sistemi di Gestione del Magazzino; seconda classificata per i casi d'uso operativi di Livello 2 e terza per quelli di Livello 3 nel report "Critical Capabilities" di Gartner®

Logistics Reply , società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni innovative per l'esecuzione della supply chain, è lieta di annunciare il proprio riconoscimento come Visionary nel 2026 Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems per il settimo anno consecutivo. Il traguardo conferma il lavoro del team globale dell'azienda, impegnato a promuovere l'innovazione ponendo sempre al centro le esigenze dei clienti.

Con la soluzione LEA Reply™WMS , Logistics Reply è stata inoltre valutata nel report 2026 Gartner® Critical Capabilities for Warehouse Management Systems , classificandosi al 2° posto per le operazioni di magazzino di Livello 2 e al 3° posto per quelle di Livello 3.

Crediamo che questi riconoscimenti testimoniano l'impegno di Logistics Reply nel fornire soluzioni di warehouse execution intelligenti, flessibili e scalabili per clienti enterprise in tutto il mondo. Per noi, la nostra collocazione nel Quadrante dei Visionari riflette la visione strategica dell'azienda e la sua capacità di innovare anticipando le evoluzioni del mercato, mentre i nostri posizionamenti nel report Critical Capabilities confermano una solida performance operativa per diversi livelli di complessità logistica.

Sette anni di innovazione: dal WMS modulare all'orchestrazione basata sull'intelligenza artificiale

Sin dalla prima comparsa nel Magic Quadrant come Visionary nel 2020, Logistics Reply ha costantemente ampliato i confini del software di gestione del magazzino. LEA Reply™ si è evoluta da piattaforma WMS componibile a sistema di orchestrazione intelligente, integrando analisi avanzate e funzionalità di intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle moderne operazioni logistiche.

LEA Reply ™ : una piattaforma modulare per l'esecuzione e l'intelligenza di magazzino

LEA Reply™ WMS è parte integrante della piattaforma LEA Reply™, progettata per garantire rapida adattabilità e innovazione continua nelle operazioni di supply chain dei clienti. Grazie a un’architettura a microservizi e a un processo di miglioramento costante, la piattaforma offre — oltre al WMS — funzionalità estese per la gestione del piazzale, dell'ultimo miglio e di altri ambiti operativi.

Con GaliLEA Dynamic Intelligence , Logistics Reply ha introdotto agenti di intelligenza artificiale configurabili all'interno del proprio ecosistema di supply chain. Questa soluzione avanzata consente ai clienti di sviluppare e personalizzare funzionalità AI in base alle proprie specifiche esigenze operative. Attraverso un'interfaccia visiva no-code, gli utenti possono definire fonti di dati, comportamenti degli agenti e azioni specifiche, abilitando il rilevamento automatico di anomalie operative, l'avvio di flussi di lavoro correttivi e la generazione di insight immediatamente utilizzabili a supporto delle decisioni in tempo reale.

"Riteniamo che la nomina a 'Visionari' per il settimo anno consecutivo confermi la solidità della nostra visione a lungo termine: trasformare la gestione del magazzino in un'orchestrazione intelligente e adattiva" , ha dichiarato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply . "LEA Reply™ si è evoluta da WMS altamente configurabile a piattaforma completa che abbraccia l'intero ecosistema di esecuzione della supply chain — dalla gestione del magazzino e del piazzale alla consegna dell'ultimo miglio — il tutto alimentato dal nostro framework GaliLEA Dynamic Intelligence."

Il valore per i leader della supply chain

Crediamo che il riconoscimento ottenuto sia nel Magic Quadrant che nel report Critical Capabilities conferma che LEA Reply™ coniuga visione strategica e performance operative comprovate attraverso diversi livelli di complessità logistica. Le organizzazioni che intendono modernizzare le proprie operazioni di magazzino possono sfruttare l'architettura componibile di LEA Reply™ per avviare il percorso con le funzionalità core ed espandersi in modo incrementale, garantendo una creazione di valore continua senza implementazioni dirompenti di tipo "rip-and-replace".

Scopri di più sul riconoscimento di LEA Reply™ da parte di Gartner®: www.logistics-reply.it

Disclaimer Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, Rishabh Narang, 29 aprile 2026.

Gartner, Critical Capabilities for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, 30 aprile 2026.

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Logistics Reply

Logistics Reply è la società del gruppo Reply specializzata nella fornitura di software all’avanguardia per trasformare le supply chain, combinando modularità e connettività avanzata per rispondere alle esigenze dinamiche della logistica e dei magazzini moderni. Le nostre soluzioni garantiscono una collaborazione fluida tra sistemi, persone e macchine, creando un’impronta digitale che orchestra l’automazione avanzata. Ottimizziamo l’efficienza di magazzino attraverso la robotica intelligente e miglioriamo i processi decisionali operativi con l’Intelligenza Artificiale. Con oltre 25 anni di esperienza pionieristica, accompagniamo i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale, assicurando rapidità di ritorno e qualità duratura.

Per scoprire le nostre soluzioni software innovative visita www.logistics-reply.it

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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