Logistica: Gerace Trasporti ottiene le certificazioni ISO 9001 e ISO 45001 e l’assessment ECOVADIS

Gerace Trasporti , azienda specializzata in logistica e autotrasporti con sede a Polistena e Cittanova (Reggio Calabria), ha consolidato recentemente il suo know how. L’11 febbraio 2026 ha infatti ottenuto le certificazioni ISO 9001, ISO 45001 e dell’assessment EcoVadis .

Un traguardo che rappresenta un ulteriore passaggio importante nel percorso di strutturazione aziendale che è stato avviato con l’obiettivo di migliorare standard qualitativi, sicurezza operativa e sostenibilità.

L’azienda nasce del resto con una visione ambiziosa : quella del suo fondatore Serafino Gerace, che l’ha avviata nel 1970, investendo nella logistica stradale. Oggi vanta un team di 50 professionisti nonché una flotta moderna di 40 veicoli.

La sua vision le ha permesso di crescere costantemente e, di pari passo, investire progressivamente nell’innovazione e nell’organizzazione dei processi.

Inoltre, Gerace Trasporti è membro ECG - The Association of European Vehicle Logistics , uno dei principali network e supporter europei nel settore della logistica automotive. Un altro traguardo centrato nel 2026.

Il suo sviluppo è in linea con i parametri sempre più elevati richiesti dal settore dei trasporti e della logistica, in cui certificazioni, valutazioni e membership di alto profilo si integrano in maniera sinergica nel core business dell’impresa.

Tutto questo contribuisce a supportare la gestione operativa, la tracciabilità dei processi e il rapporto con partner e clienti di livello nazionale e internazionale.

Le certificazioni ISO 9001 e ISO 45001 ottenute da Gerace Trasporti

Lo standard ISO 9001 attesta un’ottimizzazione dei processi interni orientati all’efficienza operativa e al miglioramento continuo.

Con il suo ottenimento, Gerace Trasporti rafforza una particolare attenzione alla soddisfazione dei clienti e al mantenimento di quanto promesso.

Questa certificazione è stata svolta da Gerace Trasporti in sinergia con la ISO 45001 : uno standard internazionale promuove la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ISO 45001 2024 è stata aggiornata con alcune best practices correlate ai temi del cambiamento climatico.

La valutazione EcoVadis di Gerace Trasporti

EcoVadis è una piattaforma internazionale di rating ESG considerata punto di riferimento a livello mondiale per le forniture moderne. Viene utilizzata per valutare le performance aziendali per quanto concerne la sostenibilità, a fronte di un’analisi dei parametri di stampo ESG : inerenti l’impatto sull’ambiente ma anche l’etica, il lavoro, i diritti umani, le stesse politiche di governance.

L’ assessment ottenuto da Gerace Trasporti si inserisce nel percorso di consolidamento degli standard aziendali richiesti oggi dalle supply chain nazionali e internazionali, sempre più attente ai temi della sostenibilità e della governance. Una vision che punta a rafforzare l’affidabilità e il posizionamento dell’azienda a livello complessivo.

Le certificazioni ottenute rappresentano dunque per Gerace Trasporti un ulteriore investimento verso un modello organizzativo sempre più orientato alla qualità del servizio , alla sicurezza operativa e alla sostenibilità.

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