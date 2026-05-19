LogicMonitor e Deutsche Telekom ampliano la loro partnership in tutta Europa

LogicMonitor ® , la piattaforma incentrata sull'AI per l'IT autonomo, oggi ha annunciato l'espansione della disponibilità della propria soluzione nell'ambito del portafoglio di servizi gestiti targati Deutsche Telekom in selezionati mercati europei, tra cui la regione DACH, il Benelux e i paesi del Nord Europa.

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Paige Thornton

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