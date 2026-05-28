LMR di IFF inaugura un nuovo campo sperimentale a Grasse

LMR Naturals di IFF , un leader globale negli ingredienti naturali per la profumeria, i cosmetici e gli aromi, oggi ha inaugurato il suo nuovo campo sperimentale, Domaine des Naturels LMR. Il campo è dedicato al progresso della ricerca negli ingredienti naturali, preservando il patrimonio agricolo di Grasse e ampliando la diffusione della conoscenza degli ingredienti naturali. L'inaugurazione, presenziata dal sindaco di Grasse, Jérôme Viaud, storico sostenitore del settore profumiero, sottolinea l'impegno costante di IFF e LMR nella regione.