LMR di IFF inaugura un nuovo campo sperimentale a Grasse

LMR Naturals di IFF , un leader globale negli ingredienti naturali per la profumeria, i cosmetici e gli aromi, oggi ha inaugurato il suo nuovo campo sperimentale, Domaine des Naturels LMR. Il campo è dedicato al progresso della ricerca negli ingredienti naturali, preservando il patrimonio agricolo di Grasse e ampliando la diffusione della conoscenza degli ingredienti naturali. L'inaugurazione, presenziata dal sindaco di Grasse, Jérôme Viaud, storico sostenitore del settore profumiero, sottolinea l'impegno costante di IFF e LMR nella regione.
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At Domaine des Naturels LMR, R&D experts research new natural species, variety breeding, cultivation methods and production techniques.
“Questa inaugurazione riflette oltre vent'anni di continuo investimento a Grasse e negli ingredienti naturali”, ha dichiarato Ana Paula Mendonça, presidente, Profumi, IFF.
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Judith Gross, VP, Comunicazioni e Branding
Divisione: Profumi
Email: scentmediarequest@iff.com
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