Lenovo nominata Leader e Star Performer nella valutazione delle soluzioni digitali sul posto di lavoro per il mid-market di Everest Group

La capacità di Lenovo di aiutare le organizzazioni mid-market a ridurre i costi di assistenza IT, accelerare il time-to-value e migliorare la produttività della forza lavoro su larga scala le ha consentito di ottenere il riconoscimento di Leader e Star Performer nella valutazione Digital Workplace Services PEAK Matrix ® Assessment 2026 di Everest Group per le imprese del mid-market.

Le Digital Workplace Solutions (DWS) di Lenovo consentono ai clienti di migliorare la velocità, tagliare i costi e migliorare le esperienze dei dipendenti, aiutando quelli nuovi a raggiungere una produttività più rapida fino del 50%, aumentare la soddisfazione dei dipendenti del 30%, ridurre i costi di assistenza per gli utenti finali fino del 30% e risolvere in modo proattivo fino al 40% dei problemi per ridurre i tempi di inattività e le interruzioni commerciali.