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Lenovo espande la libreria IA con casi d’uso provati e validati per accelerare i risultati di business e generare maggior valore per token

Lenovo oggi ha ampliato la Lenovo AI Library con nuovi casi d’uso di IA validati, estendendo il suo portafoglio di soluzioni pronte per le imprese in grado di aiutarle a passare dalla sperimentazione dell’IA a risultati di business misurabili fino a 24 volte più rapidamente rispetto a implementazioni personalizzate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Zeno Group per conto di Lenovo:
lenovossg@zenogroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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