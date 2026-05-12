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Lenovo consente l'implementazione in una settimana di AI agentica pronta per la produzione, per trasformare i flussi di lavoro aziendali

Lenovo permette alle aziende di implementare soluzioni di intelligenza artificiale agentica pronte per la produzione in solo una settimana 1 , eliminando i lunghi cicli di sviluppo che tipicamente ritardano il raggiungimento della produttività dell'AI, mantenendo la sicurezza, la conformità e il controllo di livello aziendale.

Questa analisi non teorica, indipendente, svolta da Signal65, conferma questi risultati in implementazioni reali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Zeno Group per Lenovo: lenovossg@zenogroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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