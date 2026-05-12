Le nuove analisi dei dati presentate al congresso Heart Failure 2026 dimostrano un beneficio clinico notevole e costante di vutrisiran come opzione terapeutica di prima linea in tutte le popolazioni di pazienti affetti da ATTR-CM, compresi quelli...

Alnylam Pharmaceuticals, Inc . (Nasdaq: ALNY), l'azienda leader nel settore delle terapie basate sull'RNAi ha annunciato oggi i risultati di nuove analisi condotte nell'ambito dello studio di Fase III HELIOS-B su vutrisiran in pazienti affetti da cardiomiopatia associata ad amiloidosi da transtiretina (ATTR-CM) in forma selvaggia o ereditaria, che vanno ad aggiungersi al crescente corpus di dati a sostegno di vutrisiran e a confermare la durata della soppressione della transtiretina (TTR) e il suo profilo di sicurezza ben caratterizzato.

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Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

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