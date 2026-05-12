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Le nuove analisi dei dati presentate al congresso Heart Failure 2026 dimostrano un beneficio clinico notevole e costante di vutrisiran come opzione terapeutica di prima linea in tutte le popolazioni di pazienti affetti da ATTR-CM, compresi quelli...

 

Le nuove analisi dei dati presentate al congresso Heart Failure 2026 dimostrano un beneficio clinico notevole e costante di vutrisiran come opzione terapeutica di prima linea in tutte le popolazioni di pazienti affetti da ATTR-CM, compresi quelli con un carico di malattia elevato

Alnylam Pharmaceuticals, Inc . (Nasdaq: ALNY), l'azienda leader nel settore delle terapie basate sull'RNAi ha annunciato oggi i risultati di nuove analisi condotte nell'ambito dello studio di Fase III HELIOS-B su vutrisiran in pazienti affetti da cardiomiopatia associata ad amiloidosi da transtiretina (ATTR-CM) in forma selvaggia o ereditaria, che vanno ad aggiungersi al crescente corpus di dati a sostegno di vutrisiran e a confermare la durata della soppressione della transtiretina (TTR) e il suo profilo di sicurezza ben caratterizzato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Christine Akinc
(Investitori e media)
+1-617-682-4340

Josh Brodsky
(Investitori)
+1-617-551-8276



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