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Lattice presenterà le innovazioni FPGA leader nel settore alla FPGA Conference Europe 2026

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima FPGA Conference Europe . Lattice parteciperà a varie sessioni tenute da relatori per illustrare fino a che punto gli FPGA (Field-Programmable Gate Array) a basso consumo stiano guidando l'innovazione in vari settori. L'azienda dimostrerà inoltre i suoi ultimi progressi tecnologici negli FPGA nell'intelligenza artificiale fisica, nella connettività avanzata, nella sicurezza e altro.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando (GMT+2):
    • 30 giugno – 2 luglio: Presentazioni e sessioni dimostrative di Lattice
    • Interventi dei relatori:

Data

Ora

Sessione

30 giugno

9:45

FPGA Verification and Testing by Arrow

11:15

Trusted Resilience Edge: Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED & Cyber Resilience Act

12:00

SIPHashIP for Embedded Security: Enabling RED Compliance and CRA Readiness in Smart AR/VR Systems

14:15

Foundations of FPGA Security and Hardware Identity by Arrow

1 luglio

9:00

Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power

9:45

Unlock Next-Gen SDR Design for SWaP-C Using Lattice FPGAs

13:30

Security and Physical AI: FPGA Architectures for Systems That Sense and Act

17:15

Role of Low Power FPGAs in Physical AI – Sensor Fusion, Compute Offloading, and Synchronization

2 luglio

 

 

9:00

Efficient 360° Threat Detection for Parked Vehicles - A Distributed, Event-Driven Approach

9:45

Building State of the Art Computer Vision Models for the Far Edge

11:00

MIPI CSI-2 to USB 3.2 Video Pipeline with CrossLinkU-NX by Arrow

13:30

Beyond the "Sledgehammer": Implementing Physical AI at the Sensor to Offload Robotic SoCs

14:15

Smarter Robotics with Lattice FPGAs: From Vision to Motion

Reset Strategies by Arrow

15:30

Efficient Vision Pipelines on FPGAs: Design Patterns and Performance Tuning

16:15

Crypto-Factories: Homomorphic Encryption Powers FPGA-Accelerated Confidential Computing for Industrial Edge AI

Developing with Propel by Arrow

  • Dove:
    • FPGA Conference Europe, NH München Ost Conference Center, Monaco, Germania

La FPGA Conference Europe è la principale conferenza europea specializzata per dispositivi logici programmabili come componenti fondamentali dei data center, delle telecomunicazioni e di molte altre applicazioni tecnologiche.

Risorse di supporto

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
Sophia Hong
Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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