Lattice presenterà le innovazioni FPGA leader nel settore alla FPGA Conference Europe 2026

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima FPGA Conference Europe . Lattice parteciperà a varie sessioni tenute da relatori per illustrare fino a che punto gli FPGA (Field-Programmable Gate Array) a basso consumo stiano guidando l'innovazione in vari settori. L'azienda dimostrerà inoltre i suoi ultimi progressi tecnologici negli FPGA nell'intelligenza artificiale fisica, nella connettività avanzata, nella sicurezza e altro.
- Chi: Lattice Semiconductor
- Cosa / Quando (GMT+2):
- 30 giugno – 2 luglio: Presentazioni e sessioni dimostrative di Lattice
- Interventi dei relatori:
- Giorno 1 – 3 Interventi dei relatori : sessioni di approfondimento di Lattice FPGA comprendenti AI fisica, connettività avanzata, sicurezza e strumenti di progettazione
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Data
Ora
Sessione
30 giugno
9:45
FPGA Verification and Testing by Arrow
11:15
Trusted Resilience Edge: Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED & Cyber Resilience Act
12:00
SIPHashIP for Embedded Security: Enabling RED Compliance and CRA Readiness in Smart AR/VR Systems
14:15
Foundations of FPGA Security and Hardware Identity by Arrow
1 luglio
9:00
Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power
9:45
Unlock Next-Gen SDR Design for SWaP-C Using Lattice FPGAs
13:30
Security and Physical AI: FPGA Architectures for Systems That Sense and Act
17:15
Role of Low Power FPGAs in Physical AI – Sensor Fusion, Compute Offloading, and Synchronization
2 luglio
9:00
Efficient 360° Threat Detection for Parked Vehicles - A Distributed, Event-Driven Approach
9:45
Building State of the Art Computer Vision Models for the Far Edge
11:00
MIPI CSI-2 to USB 3.2 Video Pipeline with CrossLinkU-NX by Arrow
13:30
Beyond the "Sledgehammer": Implementing Physical AI at the Sensor to Offload Robotic SoCs
14:15
Smarter Robotics with Lattice FPGAs: From Vision to Motion
Reset Strategies by Arrow
15:30
Efficient Vision Pipelines on FPGAs: Design Patterns and Performance Tuning
16:15
Crypto-Factories: Homomorphic Encryption Powers FPGA-Accelerated Confidential Computing for Industrial Edge AI
Developing with Propel by Arrow
- Dove:
- FPGA Conference Europe, NH München Ost Conference Center, Monaco, Germania
La FPGA Conference Europe è la principale conferenza europea specializzata per dispositivi logici programmabili come componenti fondamentali dei data center, delle telecomunicazioni e di molte altre applicazioni tecnologiche.
Risorse di supporto
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- Per maggiori informazioni sulla conferenza e per registrarsi, visitare https://www.fpga-conference.eu/
Informazioni su Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.
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