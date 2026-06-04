Lantern amplia la sua piattaforma per risolvere il problema della fiducia nei dati con l'acquisizione strategica e le assunzioni di dirigenti chiave

Lantern Limited (“Lantern”) , la piattaforma di sicurezza dei dati per i mercati privati, ha annunciato oggi un'acquisizione strategica, funzionalità ampliate della piattaforma, e importanti aggiunte nel team dirigente per affrontare una delle più grandi sfide operative nei mercati privati: trasformare i dati frammentari e sconnessi in varie fonti in informazioni affidabili e utilizzabili.