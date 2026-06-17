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La tecnologia con filtro assorbente solido di Svante candidata all'elenco dei 2026 World Changing Ideas Awards di Fast Company

Svante Technologies Inc. (Svante), azienda integrata, orientata a una missione, specializzata nella gestione integrata del carbonio, oggi ha annunciato che la sua tecnologia con filtro assorbente solido progettato con nanoingegneria è stata candidata all'elenco di 2026 World Changing Ideas di Fast Company, uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per le innovazioni che affrontano le sfide in ambito climatico e della sostenibilità.

L'onore riconosce la piattaforma di filtri proprietari di Svante, che consente la cattura e la rimozione ad alte prestazioni di CO₂ dalle emissioni industriali nell'atmosfera, oltre ad altre applicazioni di separazione di gas critici, soprattutto laddove i processi chimici non funzionano adeguatamente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Colleen Nitta
Direttore, Marketing e Comunicazioni
cnitta@svanteinc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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