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La pulsossimetria Masimo SET® ha dato risultati accurati nei neonati ricoverati in ospedale di tutte le carnagioni nel più ampio studio prospettico condotto in condizioni reali

Masimo (NASDAQ: MASI) oggi ha annunciato i risultati di uno studio di valutazione della precisione della pulsossimetria Masimo SET ® nei neonati in condizioni critiche, dimostrando una distorsione statistica complessiva inferiore all'1%. È importante notare che non ci sono state discrepanze clinicamente significative associate al pigmento cutaneo né casi di ipossiemia occulta nei pazienti di etnia afroamericana o ispanica, e nel complesso si è verificato solo un caso tra i pazienti di etnia caucasica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260428875632/it/

Masimo RD SET® Neo Pulse Oximetry Sensor

Masimo RD SET® Neo Pulse Oximetry Sensor

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Masimo

Christine McCullough
714-206-9800
christine.mccullough@masimo.com

Evan Lamb
949-396-3376
elamb@masimo.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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