La pulsossimetria Masimo SET® ha dato risultati accurati nei neonati ricoverati in ospedale di tutte le carnagioni nel più ampio studio prospettico condotto in condizioni reali

Masimo (NASDAQ: MASI) oggi ha annunciato i risultati di uno studio di valutazione della precisione della pulsossimetria Masimo SET ® nei neonati in condizioni critiche, dimostrando una distorsione statistica complessiva inferiore all'1%. È importante notare che non ci sono state discrepanze clinicamente significative associate al pigmento cutaneo né casi di ipossiemia occulta nei pazienti di etnia afroamericana o ispanica, e nel complesso si è verificato solo un caso tra i pazienti di etnia caucasica.