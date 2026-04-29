La pulsossimetria Masimo SET® ha dato risultati accurati nei neonati ricoverati in ospedale di tutte le carnagioni nel più ampio studio prospettico condotto in condizioni reali

Masimo (NASDAQ: MASI) oggi ha annunciato i risultati di uno studio di valutazione della precisione della pulsossimetria Masimo SET ® nei neonati in condizioni critiche, dimostrando una distorsione statistica complessiva inferiore all'1%. È importante notare che non ci sono state discrepanze clinicamente significative associate al pigmento cutaneo né casi di ipossiemia occulta nei pazienti di etnia afroamericana o ispanica, e nel complesso si è verificato solo un caso tra i pazienti di etnia caucasica.
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Masimo RD SET® Neo Pulse Oximetry Sensor
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