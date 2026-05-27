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La National Bank of Greece di Cipro apre le attività con Air di Smartstream per consolidare le riconciliazioni

Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello mondiale, oggi rende noto che la National Bank of Greece (NBG) di Cipro ha aperto le attività con Air, la soluzione di riconciliazione dell'azienda basata sull'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Email: nathan.gee@smartstream-stp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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