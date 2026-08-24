La Commissione europea approva DAYBU® (trofinetide) come primo e unico trattamento dei sintomi neuro-comportamentali della sindrome di Rett nell'Unione Europea

Acadia Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ACAD) oggi ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione sul mercato di DAYBU (trofinetide) per il trattamento dei sintomi neuro-comportamentali della sindrome di Rett in pazienti adulti e pediatrici di almeno cinque anni di età, rendendo il farmaco il primo e unico trattamento approvato per la sindrome di Rett nell'Unione Europea (UE).
“L'approvazione di DAYBU segna una tappa importante per la comunità di pazienti affetti dalla sindrome di Rett nell'UE e porta avanti la nostra missione di offrire questo trattamento innovativo a pazienti e famiglie che affrontano da molto tempo una profonda esigenza medica non soddisfatta”, ha dichiarato Catherine Owen Adams, AD di Acadia.
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