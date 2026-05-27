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Kraken lancia Bitcoin Vault per facilitare il guadagno con Bitcoin per milioni di clienti

Kraken lancia Bitcoin Vault, un nuovo prodotto in Kraken Earn progettato per aiutare i clienti a far fruttare i propri Bitcoin in modo semplice e affidabile. Realizzato per titolari di Bitcoin di lunga data, Bitcoin Vault consente ai clienti di guadagnare premi in BTC durante il possesso di Bitcoin.

Bitcoin Vault è alimentato da Veda, con la progettazione della strategia e la gestione del rischio a cura di Sentora. Le loro piattaforme sono progettate per gestire i rischi e assegnare depositi a protocolli onchain ben noti come Aave, Morpho, Tydro e altri.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lauren Post
press@kraken.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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