Kraken lancia Bitcoin Vault per facilitare il guadagno con Bitcoin per milioni di clienti

Kraken lancia Bitcoin Vault, un nuovo prodotto in Kraken Earn progettato per aiutare i clienti a far fruttare i propri Bitcoin in modo semplice e affidabile. Realizzato per titolari di Bitcoin di lunga data, Bitcoin Vault consente ai clienti di guadagnare premi in BTC durante il possesso di Bitcoin.
Bitcoin Vault è alimentato da Veda, con la progettazione della strategia e la gestione del rischio a cura di Sentora. Le loro piattaforme sono progettate per gestire i rischi e assegnare depositi a protocolli onchain ben noti come Aave, Morpho, Tydro e altri.
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Lauren Post
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