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Komainu completa i trasferimenti reciproci di asset digitali per First Abu Dhabi Bank, mentre entra in vigore il quadro normativo sulla custodia istituzionale

Komainu, un fornitore di servizi di asset digitali nonché depositario regolamentato sostenuto da Laser Digital e Blockstream, ha completato il trasferimento reciproco di un portafoglio di risorse digitali con First Abu Dhabi Bank (FAB) attraverso il quadro normativo sulla custodia istituzionale delle risorse digitali stabilito dalle due aziende. I trasferimenti sono stati effettuati immediatamente.

Il successo dell'operazione segna la concretizzazione della collaborazione tra Komainu e FAB Global Markets, integrando le funzionalità di custodia regolamentata degli asset digitali e di connettività con l'infrastruttura esistente di FAB. I trasferimenti dimostrano la capacità della banca di spostare gli asset digitali dentro e fuori l'ambiente di custodia, convalidando l'infrastruttura necessaria a supportare l'attività istituzionale degli asset digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

komainu@fullyvested.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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