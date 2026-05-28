Klarna collabora con Arrive per parcheggiare in 15 mercati

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, e Arrive, una piattaforma globale leader nel settore della mobilità, collaborano per offrire opzioni di pagamento perfettamente integrate e flessibili a milioni di consumatori in 15 mercati.

Grazie a questo sodalizio, gli automobilisti riusciranno a pagare il parcheggio utilizzando Pay in Full di Klarna, che sarà disponibile direttamente nell'app EasyPark di Arrive, garantendo pagamenti istantanei. Questo offre ai consumatori maggiore flessibilità e controllo nella loro spesa giornaliera e si basa sulla crescente presenza di Klarna nelle attività giornaliere di spesa e di risparmio, nelle quali i consumatori utilizzano sempre più spesso Klarna per fare acquisti ricorrenti e a basso attrito, assieme a prodotti di risparmio come Klarna Balance.