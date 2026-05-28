KKR aprirà una nuova sede a Milano, rafforzando l'impegno a lungo termine in Italia

KKR, importante azienda globale di investimenti, ha annunciato oggi l'apertura di una sede a Milano, rafforzando ulteriormente il suo impegno a lungo termine in Italia e ampliando la sua presenza locale in una delle economie più grandi d'Europa. La sede fornirà supporto alle attività di investimento della società nei settori Private Equity, Asset Reali, Credito e Assicurazione, approfondendo le collaborazioni con i clienti e promuovendo lo sviluppo continuo della gestione patrimoniale privata di KKR in Italia.
Da oltre vent'anni, l'Italia è un mercato importante per KKR, con capitali per oltre 10 miliardi di euro distribuiti dal 2005 nei settori Private Equity, Asset Reali e Credito.
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