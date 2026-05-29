Kinaxis riunisce leader del settore della catena logistica di tutto il mondo a Kinexions North America per promuovere l'IA agentica e il coordinamento delle decisioni

Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nella pianificazione e orchestrazione della catena logistica end-to-end, presenterà Kinexions North America, che apre i battenti la settimana prossima, dal 1 a 3 giugno, al The Cosmopolitan di Las Vegas. La conferenza di spicco della società riunirà leader dai settori aziendale, tecnologico e della catena logistica per tre giorni di innovazione dei prodotti, informazioni per i clienti e networking tra colleghi, mentre Kinaxis continua a portare avanti la sua attenzione al processo decisionale basato sull'IA nell'industria della catena logistica.

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