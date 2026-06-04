Kanishka Narayan, il ministro britannico per l'intelligenza artificiale, partecipa a The AI Summit London mentre l'agenda del 10° anniversario si estende negli ambiti enterprise AI, innovazione e politiche

The AI Summit London oggi ha pubblicato il programma completo della sua attesissima edizione speciale per il 10° anniversario, la vetrina più ampia e orientata al futuro di sempre. Il Summit, che si svolgerà il 10 e 11 giugno al Tobacco Dock, rappresenta la punta di diamante della London Tech Week 2026 e prevede la partecipazione di oltre 5.000 visitatori, 300 relatori e più di 100 sponsor ed espositori, oltre a una presentazione speciale per dirigenti da parte di Kanishka Narayan, Ministro per l'AI e la sicurezza online, Dipartimento di scienze, innovazione e tecnologia, in due giorni dedicati alle realtà commerciali e al potenziale rivoluzionario dell'intelligenza artificiale.