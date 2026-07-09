Jefferies Financial Group Inc. annuncia la quotazione di 850.000.000 euro in obbligazioni senior al 4,500% con scadenza nel 2033

Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) (“JFG”, “noi” o “nostro”) oggi ha annunciato la quotazione della sua offerta pubblica per un importo nominale complessivo di 850.000.000 euro in 4,500% obbligazioni senior con scadenza nel 2033 (le “Obbligazioni”) con un rendimento effettivo del 4,544%, in scadenza il 15 luglio 2033. Si prevede che l'offerta venga pagata il 15 luglio 2026, fatto salvo il soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
Si prevede di presentare domanda affinché le Obbligazioni siano ammesse all’Elenco Ufficiale dell’Irish Stock Exchange plc, operante con il nome di Euronext Dublin, e ammesse alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin; l’eventuale quotazione è soggetta all’approvazione di Euronext Dublin.
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