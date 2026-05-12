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IQM lancia HPC Integration Service per accelerare l'adozione dell'HPC quantistico ibrido

IQM Quantum Computers ha lanciato oggi HPC Integration Service, una soluzione chiavi in mano che consente ai suoi computer quantistici IQM Radiance di operare come nodi SLURM all'interno di un ambiente di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512529846/it/

IQM Radiance quantum computer (right) co-located with classical HPC infrastructure (left) in a data center environment.

IQM Radiance quantum computer (right) co-located with classical HPC infrastructure (left) in a data center environment.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media IQM Media:
E-mail: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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