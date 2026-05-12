IQM lancia HPC Integration Service per accelerare l'adozione dell'HPC quantistico ibrido

IQM Quantum Computers ha lanciato oggi HPC Integration Service, una soluzione chiavi in mano che consente ai suoi computer quantistici IQM Radiance di operare come nodi SLURM all'interno di un ambiente di calcolo ad alte prestazioni (HPC).
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IQM Radiance quantum computer (right) co-located with classical HPC infrastructure (left) in a data center environment.
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