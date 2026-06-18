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IQM installa il suo primo computer quantistico negli Stati Uniti presso l’Oak Ridge National Laboratory

L’Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti oggi ha messo in servizio Pathfinder, il primo computer quantistico acquistato sul mercato dall’ORNL, sviluppato e installato da IQM Quantum Computers.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616912036/it/

IQM's first U.S. quantum computer is live — at DoE Oak Ridge National Laboratory.

IQM's first U.S. quantum computer is live — at DoE Oak Ridge National Laboratory.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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E-mail: press@iqm.tech
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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