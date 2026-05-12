INNIO Group annuncia la presentazione di un prospetto informativo relativo a una proposta di offerta pubblica iniziale

INNIO Group ("INNIO"), un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per l'energia distribuita, annuncia oggi di aver depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (“SEC”) un prospetto informativo sul modulo S-1 relativo a una proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie.
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INNIO Group Announces Filing of Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
La tempistica dell'offerta, il numero dei titoli nell'offerta e la gamma dei prezzi per l'offerta proposta non sono ancora stati determinati. INNIO ha inviato una richiesta di quotazione delle sue azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "INIO."
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e Morgan Stanley fungono da coordinatori principali dell'operazione per l'offerta proposta.
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