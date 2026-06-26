Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Incyte annuncia l'opinione positiva del CHMP per Opzelura® (ruxolitinib) crema per il trattamento della dermatite atopica moderata in pazienti adulti

Incyte (Nasdaq: INCY) oggi ha annunciato che il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso un'opinione positiva sul farmaco, raccomandando l'approvazione di Opzelura ® (ruxolitinib) crema per il trattamento della dermatite atopica (DA) moderata in pazienti adulti per i quali i corticosteroidi topici (TCS) e gli inibitori topici della calcineurina (TCI) sono inadeguati o inadatti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Incyte - Contatti:
Media
media@incyte.com

Investitori
ir@incyte.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...