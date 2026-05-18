Inaugurato il ponte di Danjiang, un nuovo iconico punto di riferimento che ridefinisce il profilo di Taiwan

Il Danjiang Bridge, uno dei recenti progetti di infrastruttura pubblica più significativi di Taiwan, è stato inaugurato ufficialmente con una serie di eventi pubblici su larga scala, che hanno trasformato il ponte in un punto di riferimento culturale oltre a un nuovo spazio urbano. Il programma ha compreso il “Danjiang Bridge Together Arts Festival”, attività pubbliche immersive e uno spettacolo speciale offerto da Light Chain by Cloud Gate Dance Theatre, a simbolo dell'integrazione di architettura, ingegneria e arti.

Il Danjiang Bridge è un punto di riferimento iconico di Taiwan riconosciuto a livello globale. (Foto fornita da Highway Bureau, Motc)

Il nuovo ponte sulla foce del fiume Tamsui è al contempo un importante progetto di trasporto e un iconico punto di riferimento architettonico, un nuovo simbolo urbano per Taiwan. Progettato da Zaha Hadid Architects, il progetto ha attratto l'attenzione internazionale grazie al suo sviluppo ed è stato scelto dalla CNN come uno degli “11 progetti infrastrutturali più importanti del 2025”, che lo hanno reso uno dei pochi progetti infrastrutturali taiwanesi a ricevere un riconoscimento globale.

Caratteristica del ponte è il modello asimmetrico a torre singola con tiranti, che riduce il numero delle torri del ponte e riduce al minimo l'impatto visivo sull'orizzonte dell'estuario. La sua torre, che si sviluppa in verticale, crea un nuovo punto focale all'orizzonte, equilibrando l'efficienza strutturale con l'integrazione nel paesaggio, riflettendo al contempo le capacità mature di Taiwan di abbinare ingegneria ed estetica architettonica.

In occasione dell'inaugurazione, si è svolto il “Danjiang Bridge Together Arts Festival” con il tema “Together - March on the Bridge”, arricchito di eventi quali passeggiate, sfilate, concerti e programmi immersivi che hanno incoraggiato il coinvolgimento pubblico con il ponte come spazio culturale condiviso.

Il programma dell'inaugurazione ha sottolineato la partecipazione e le esperienze immersive, consentendo ai visitatori di attraversare il ponte a piedi, di assistere agli spettacoli e di interagire con lo spazio. Aree di sosta e panoramiche sul ponte hanno permesso ai visitatori di godere della vista sul mare e provare l'esperienza del ponte come una nuova forma di spazio pubblico, mentre la collaborazione con le comunità locali ha rafforzato lo scambio culturale e la creazione congiunta.

La cerimonia di apertura del ponte, intitolata “Thanksgiving - Beautiful Night Opening”, ha visto la partecipazione di "Light Chain", una nuova opera del Cloud Gate Dance Theatre ispirata dalla struttura e dalla meccanica del ponte, che ha connesso ulteriormente architettura, ingegneria, arte e spettacolo grazie a performance su vasta scala, realizzate specificamente per la struttura.

Il completamento del Danjiang Bridge non solo migliora l'efficienza dei trasporti e la connettività regionale, ma esalta anche il valore culturale dell'infrastruttura pubblica, segnando un notevole traguardo nello sviluppo urbano di Taiwan. Per maggiori informazioni sul Danjiang Bridge, visitare il sito web ufficiale: https://www.danjiangtogether.com/en

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