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illumynt nomina Anthony Giannetti Vicepresidente di Global Operations

illumynt, azienda del settore tecnologico leader nel recupero del ciclo di vita dell'hardware per l'intelligenza artificiale e nello smaltimento delle risorse IT (ITAD), oggi ha annunciato che Anthony "Tony" Giannetti è entrato in azienda come Vicepresidente senior di Global Operations, a partire dal 13 luglio 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260716858356/it/

Anthony Giannetti, SVP Global Operations

Anthony Giannetti, SVP Global Operations

Giannetti apporta più di vent'anni di esperienza nelle operazioni e nella catena di approvvigionamento maturata in alcune delle maggiori OEM del settore tecnologico, tra cui Dell, dove ha gestito operazioni di supply chain inversa, e Apple e Microsoft, dove ha ricoperto altri incarichi dirigenti nell'ambito delle operazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Alyson Kaye
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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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