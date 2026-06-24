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Ilkari amplia le operazioni europee di infrastruttura sovrana con l'integrazione di DC North in Croazia

Ilkari, un fornitore multinazionale di infrastrutture sovrane, oggi ha annunciato l'integrazione di DC North in Croazia nelle sue operazioni europee, ampliando la presenza della sua infrastruttura sovrana nell'Unione europea e rafforzando la sua piattaforma multiregionale, che comprende operazioni in Islanda e Colombia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615900928/it/

DC North in Varaždin, Croatia, is now part of Ilkari’s expanding European sovereign infrastructure operations.

DC North in Varaždin, Croatia, is now part of Ilkari’s expanding European sovereign infrastructure operations.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Claudia Ramisch, Responsabile del marketing
Email: marketing@ilkari.tech



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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