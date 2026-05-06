Il turismo registra un'impennata a Oulu, con l'anno della Capitale europea della cultura che genera numeri record di visitatori e promuove importanti mostre

L'anno è iniziato bene a Oulu, in Finlandia, con un aumento del turismo e delle visite a eventi culturali in tutti i settori. A gennaio-febbraio, il numero totale di pernottamenti è aumentato di oltre il 20%, mentre solo a febbraio si è registrato un incremento del 32%, per un totale di 78.400 soggiorni. Il turismo internazionale è cresciuto di oltre il 40%. In parallelo, il festival di apertura a gennaio ha attirato circa 250.000 visite, evidenziando il forte interesse sia tra i residenti che tra i visitatori e facendo presagire un anno promettente per il settore turistico della città.