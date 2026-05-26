IHS Towers pubblica il Rapporto di Sostenibilità 2025

Il gruppo IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers”), uno dei più grandi proprietari, operatori e sviluppatori indipendenti di infrastrutture di comunicazione condivise al mondo per numero di torri, oggi ha pubblicato il suo Rapporto di Sostenibilità 2025.

Il rapporto comprende attività di sostenibilità dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e dimostra l'impegno continuo di IHS Towers nei confronti di tutte le sue parti interessate, tra cui, ma non in via limitativa, dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, autorità normative, governi e azionisti.

La visione di IHS Towers è quella di aiutare a creare un mondo connesso, nel quale la connettività mobile promuove costantemente la crescita economica e lo sviluppo sociale. L'infrastruttura delle comunicazioni fornita da IHS Towers è fondamentale per permettere questo livello di connettività.

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