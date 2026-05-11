IFF inaugura il Vanilla Innovation Center in Madagascar

IFF (NYSE: IFF), tra i leader globali negli aromi, nelle fragranze, negli ingredienti alimentari, nella salute e nelle bioscienze, oggi ha annunciato l'apertura del suo Vanilla Innovation Center in Madagascar, nell'obiettivo di rafforzare la vaniglia come aroma strategico e prioritario per IFF e per rafforzare la capacità dell'azienda di innovare direttamente nei paesi di origine.

IFF's Vanilla Innovation Center in Madagascar

"L'inaugurazione del centro rappresenta un passaggio importante nel nostro modo di approcciarci all' innovazione della vaniglia ", è il commento di Adam Jańczuk, Ph.D., vicepresidente senior per la ricerca, la creazione e il design del gusto presso IFF. "Consolidando la nostra presenza nei paesi di coltivazione mettiamo in più stretta connessione scienza, creatività e sostenibilità, per rispondere ai cambiamenti climatici, salvaguardare la qualità e creare valore lungo l'intera supply chain".

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