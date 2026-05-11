IFF inaugura il Vanilla Innovation Center in Madagascar

IFF (NYSE: IFF), tra i leader globali negli aromi, nelle fragranze, negli ingredienti alimentari, nella salute e nelle bioscienze, oggi ha annunciato l'apertura del suo Vanilla Innovation Center in Madagascar, nell'obiettivo di rafforzare la vaniglia come aroma strategico e prioritario per IFF e per rafforzare la capacità dell'azienda di innovare direttamente nei paesi di origine.
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IFF's Vanilla Innovation Center in Madagascar
"L'inaugurazione del centro rappresenta un passaggio importante nel nostro modo di approcciarci all' innovazione della vaniglia ", è il commento di Adam Jańczuk, Ph.D., vicepresidente senior per la ricerca, la creazione e il design del gusto presso IFF. "Consolidando la nostra presenza nei paesi di coltivazione mettiamo in più stretta connessione scienza, creatività e sostenibilità, per rispondere ai cambiamenti climatici, salvaguardare la qualità e creare valore lungo l'intera supply chain".
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