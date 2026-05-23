I dati dello studio clinico pivotale di EP0031 (A400), un inibitore selettivo di nuova generazione della chinasi RET (Selective RET Inhibitor - SRI), nel NSCLC metastatico positivo alla fusione di RET, verranno presentati all'ASCO 2026

Ellipses Pharma (“Ellipses”), una società globale specializzata nello sviluppo di farmaci oncologici con una pipeline di programmi innovativi, ha annunciato oggi che il suo partner, Kelun-Biotech, sta presentando dati dallo studio clinico pivotale per EP0031/A400, per il potenziale trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo alla fusione di RET, al Meeting annuale 2026 della American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si terrà a Chicago, dal 29 maggio al 2 giugno.
I dati relativi all'efficacia e alla sicurezza di lunbotinib (A400/EP0031), un inibitore selettivo di nuova generazione della chinasi RET da uno studio pivotale di fase II in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico positivo alla fusione di RET , verranno illustrati nell'ambito di una presentazione orale in programma il 29 maggio 2026, alle 14:36-14:48 ora locale (Abstract n. 8505: Lung Cancer – Non-Small Cell Metastatic, Carcinoma polmonare - non a piccole cellule metastatico).
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