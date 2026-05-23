I dati dello studio clinico pivotale di EP0031 (A400), un inibitore selettivo di nuova generazione della chinasi RET (Selective RET Inhibitor - SRI), nel NSCLC metastatico positivo alla fusione di RET, verranno presentati all'ASCO 2026

Ellipses Pharma (“Ellipses”), una società globale specializzata nello sviluppo di farmaci oncologici con una pipeline di programmi innovativi, ha annunciato oggi che il suo partner, Kelun-Biotech, sta presentando dati dallo studio clinico pivotale per EP0031/A400, per il potenziale trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo alla fusione di RET, al Meeting annuale 2026 della American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si terrà a Chicago, dal 29 maggio al 2 giugno.

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