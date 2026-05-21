HTEC e Motion Applied: una collaborazione costruita su prestazioni, precisione e innovazione

HTEC, azienda globale specializzata nell'ingegneria e nello sviluppo di prodotti digitali incentrati sull'IA, e Motion Applied stanno espandendo la loro collaborazione a seguito di un'esperienza riuscita nello sviluppo di soluzioni avanzate all'interno di diversi settori. Motion Applied offre soluzioni di ingegneria e tecnologia nei settori degli sport motoristici, dell'elettrificazione e dei trasporti, contribuendo con 35 anni di tradizione ai massimi livelli nel mondo degli sport motoristici e un'eccellenza ingegneristica perfezionata in pista, applicate allo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni e al loro impiego al di fuori dei circuiti.