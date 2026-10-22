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Hephaestus esce dalla fase stealth dopo la raccolta di 17,2 milioni di dollari destinati alla fornitura di superconduttori HTS privi di terre rare e alla generazione di energia da fusione a costi contenuti

Hephaestus oggi ha concluso la fase stealth con soluzioni che affrontano due dei principali fattori di costo nell'energia da fusione: i magneti superconduttori ad alta temperatura (HTS) che confinano il plasma e le instabilità del plasma (ELM , Major Plasma Instabilities) localizzate ai bordi, che provocano un rialzo dei costi e una maggior complessità dei progetti per i reattori convenzionali. L'azienda ha annunciato anche la chiusura di un nuovo round di finanziamento guidato da CiRi Ventures.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jay Barrymore
media@hphtechnologies.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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