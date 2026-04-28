Helical Fusion lancia il programma Helix Program "Official Partners" per sviluppare una coalizione industriale in Giappone per lo sviluppo dell'energia da fusione per uso commerciale

Helical Fusion Co., Ltd., un'azienda che opera nel settore dell'energia da fusione e sta sviluppando una centrale elettrica a stellarator elicoidale, ha annunciato oggi il lancio del programma Helix Program Official Partners, un nuovo quadro di riferimento di collaborazione strategica sviluppato per riunire collaboratori industriali di lunga data impegnati nello sviluppo della fusione dall'ambiente di laboratorio a un'implementazione della potenza della fusione nel mondo reale.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260427338762/it/
Helical Fusion’s Integrated Demonstration Device, “Helix HARUKA,” currently under construction (photographed at the company’s dedicated workspace within the National Institute for Fusion Science in Gifu, Japan)
L'Helix Program è l'iniziativa principale di Helical Fusion per ottenere un'energia da fusione utilizzabile a livello commerciale entro la decade del 2030.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260427338762/it/
Contatto per i media
Communications Design Office
Helical Fusion Co., Ltd.
contact@helicalfusion.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire