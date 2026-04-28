Helical Fusion lancia il programma Helix Program "Official Partners" per sviluppare una coalizione industriale in Giappone per lo sviluppo dell'energia da fusione per uso commerciale

Helical Fusion’s Integrated Demonstration Device, “Helix HARUKA,” currently under construction (photographed at the company’s dedicated workspace within the National Institute for Fusion Science in Gifu, Japan)

L'Helix Program è l'iniziativa principale di Helical Fusion per ottenere un'energia da fusione utilizzabile a livello commerciale entro la decade del 2030.

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