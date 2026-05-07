GWM promuove la “globalizzazione basata sull’ecosistema” ad Auto China 2026 e accoglie 1.500 partner globali

In occasione dell’apertura di Auto China 2026, GWM ha presentato la sua strategia globale di localizzazione, passando dall’esportazione di prodotti alla creazione di un ecosistema industriale completo di servizi. Con il tema “Impegno e Integrità”, la casa automobilistica cinese ha accolto 1.500 rappresentanti di media e concessionari esteri, confermando la crescente portata internazionale del marchio.

Nel suo keynote speech, Mu Feng, CEO di GWM, ha dichiarato che impegno e integrità sono elementi essenziali per accelerare una crescita di alta qualità. Guidata dalla filosofia Guiyuan (GWM ONE), l’azienda si concentra sulle reali esigenze degli utenti, sulla solidità dei prodotti, sull’eccellenza tecnologica e sul valore globale del marchio.

“La fiducia costruita su impegno e integrità è la base più solida nel business”, ha affermato Mu. Ha inoltre ribadito l’obiettivo di GWM di rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali, costruire un ecosistema commerciale completo e promuovere quella che ha definito “globalizzazione basata sull’ecosistema”.

Jack Wey, Presidente di GWM, intervenendo alla conferenza dei distributori esteri tenutasi in parallelo al salone, ha approfondito l’importanza di “Xin” — integrità — in tre ambiti: utenti, partner e scenario globale.

“Preferiremmo perdere un’opportunità di business piuttosto che compromettere la nostra credibilità”, ha dichiarato Wey. Ha assicurato che GWM non ridurrà la qualità dei prodotti né gli standard di servizio, né parteciperà a guerre dei prezzi a scapito della sicurezza e dell’affidabilità a lungo termine. Ricordando che l’azienda organizza da 21 anni riunioni settimanali di valutazione dei veicoli — oltre 1.000 sessioni aperte a utenti e media — ha aggiunto: “Quando i consumatori acquistano un veicolo, ci stanno affidando la loro fiducia”.

Sul fronte delle partnership, Wey ha affermato che GWM non trasferirà la pressione commerciale su fornitori o distributori, né imporrà scorte ai concessionari. “Cerchiamo partner che condividano i nostri valori e credano nella stessa direzione di lungo periodo”, ha dichiarato.

Nell’area espositiva, GWM ha presentato sei principali gamme di prodotti, tra cui la WEY V9X, ammiraglia basata sulla piattaforma GWM ONE S con agente IA nativo e architettura ibrida Super Hi4, e la TANK 700, il primo modello body-on-frame a integrare un large model VLA. Anche la linea SOUO Motorcycles, alimentata da un motore boxer a otto cilindri da 2.000 cc, ha attirato l’attenzione.

Nell’area tecnologica, GWM ha presentato un nuovo motore V8 ad alte prestazioni sviluppato internamente, oltre alla piattaforma GWM ONE, che supporta PHEV, HEV, BEV, FCEV e ICE su un’unica architettura. La famiglia ibrida Hi4 si è evoluta in soluzioni dedicate alle esigenze del fuoristrada generalista (Hi4-Z) e del fuoristrada estremo (Hi4-T).

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