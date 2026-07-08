Gurobi lancia Intelligence Hub per offrire flussi di lavoro guidati dall'IA lungo l'intero ciclo di vita dell'ottimizzazione

Gurobi Optimization, LLC , leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, ha annunciato oggi il lancio del Gurobi Intelligence Hub , la nuova piattaforma dedicata agli agenti di ottimizzazione basati sull’IA di Gurobi. L'Intelligence Hub è stato progettato per aiutare gli utenti a sviluppare, comprendere, risolvere problemi e interagire con i modelli di ottimizzazione in modo più efficiente.
Gli agenti specializzati dell'Hub sfruttano l'IA generativa per guidare gli utenti tramite flussi di lavoro durante tutte le fasi del ciclo di vita dell'ottimizzazione, creando nuove opportunità per renderla più accessibile, intuitiva e utile a una gamma molto più ampia di utenti.
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Melissa Cifarelli
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